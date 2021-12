Rohingya: causa a Facebook per 150 miliardi di dollari per incitamento all’odio in Myanmar (Di martedì 7 dicembre 2021) Decine di rifugiati Rohingya negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno fatto causa a Facebook, ora Meta, chiedendo un risarcimento di più di 150 miliardi di dollari. L’azienda è per loro colpevole di aver permesso la diffusione di messaggi d’odio contro la loro etnia, minoranza musulmana in Myanmar, paese a maggioranza buddhista. Rohingya e le colpe di Meta Gli algoritmi di Facebook hanno amplificato, secondo i Rohingya, l’incitamento all’odio contro la loro minoranza, responsabili anche di non aver rimosso i post, citati nella denuncia, e gli account dei fautori della violenza mediatica. Tra le altre accuse c’è anche quella di non aver moderato attivamente i contenuti nelle lingue locali senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Decine di rifugiatinegli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno fatto, ora Meta, chiedendo un risarcimento di più di 150di. L’azienda è per loro colpevole di aver permesso la diffusione di messaggi d’odio contro la loro etnia, minoranza musulmana in, paese a maggioranza buddhista.e le colpe di Meta Gli algoritmi dihanno amplificato, secondo i, l’contro la loro minoranza, responsabili anche di non aver rimosso i post, citati nella denuncia, e gli account dei fautori della violenza mediatica. Tra le altre accuse c’è anche quella di non aver moderato attivamente i contenuti nelle lingue locali senza ...

