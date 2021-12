Roccaraso | preso l’orso Juan Carrito diventato star dei social

Advertising

La cattura approfondimento, un orso entra in una pasticceria e mangia tutti i biscotti Le ... Poi Juan Carrito è statocon delle mele usate come esche introdotte all'interno di un tubo ...Poi Juan Carrito è statocon un'esca (delle mele) introdotta all'interno di un tubo ... in mezzo ai boschi, lontano da, dove per settimane e mesi è stato avvistato mentre girava quasi ...L’orso Juan Carrito dopo la cattura (ph Reteabruzzo.it) Alle otto di questa mattina sono terminate le scorribande di Juan Carrito, l’esemplare di orso marsicano di due anni che nel giro di qualche mes ...Verrà trasferito nel Parco d'Abruzzo per essere rieducato, Juan Carrito. L'orso marsicano diventato una star sui social per le continue scorribande nel centro storico ...