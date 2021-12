Rita Rusic, fa impazzire i fan: il selfie allo specchio mostra dettagli bollenti – VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è in forma smagliante e lo mostra con un VIDEO incredibile sui social. Rita Rusic sembra una bambolina mentre si inquadra con cura. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è in forma smagliante e locon unincredibile sui social.sembra una bambolina mentre si inquadra con cura. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sfaccimmammt2 : @Ilaria89152674 @LSantillo_96 @Anto_Elia_ooc sec me valeria marini o rita rusic, enemies to lovers ho sempre sognat… - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Rita Rusic in total white ???????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Rita Rusic @ritarusic ???????????? - FloridoMariotti : RT @QuotidianPost: Produttrice, regista, attrice Rita Rusic d'origine croata d'adozione italiana, oggi vive a Miami è una delle donne più i… - LLibanese : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Rita Rusic @ritarusic ???????????? -