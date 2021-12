Ristorazione | BrosAndBun presenta il dessert “Ricordo d’infanzia”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Se puoi sognarlo puoi farlo” è la frase dipinta a mano che campeggia sulla ceramica vietrese del vassoio del nuovoRicordicon cuichiude la dinner experience dei propri flamingos, così sono definiti gli ospiti del ristorante e hamburgheria gourmet aperto nel 2020 a San Giorgio a Cremano, Napoli. IlIldelle prime colazioni dei bambini, fatte a casa con calma, si cristallizza in unpensato per assaporare un tempo perduto, un modo per far riemergere l’infanzia e chiudere la cena con il cuore pieno di magia e dolcezza. Un amarcord di sensazioni che arriva in tavola tra stupore e nostalgia: Panna cotta al latte, gelato Nesquik, spuma di caffè e latte, cookies al cioccolato fondente e pistacchio. Il tutto servito su un vassoio ...