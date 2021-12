“Rischia l’esonero!”: Serie A, alle porte un nuovo ribaltone in panchina (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Udinese sta pensando Serieamente all’esonero di Gotti. Il club bianconero sta monitorando anche altri tecnici. Tra le squadre più in crisi in Serie A di questo periodo c’è sicuramente l‘Udinese. I bianconeri hanno perso 3-1 ieri contro l’Empoli di Andreazzoli. Quella del Castellani è stata una sconfitta pesante sia per la classifica che per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Udinese sta pensandoamente all’esonero di Gotti. Il club bianconero sta monitorando anche altri tecnici. Tra le squadre più in crisi inA di questo periodo c’è sicuramente l‘Udinese. I bianconeri hanno perso 3-1 ieri contro l’Empoli di Andreazzoli. Quella del Castellani è stata una sconfitta pesante sia per la classifica che per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

