Ricoveri Covid, la Lombardia in bilico sulle soglie d’allarme: rischio zona gialla tra sette giorni, ecco perché (Di martedì 7 dicembre 2021) Incidenza dei casi già oltre il limite, reparti ospedalieri ordinari e terapie intensive verso il tetto. Ma il trend dei Ricoveri sta rallentando: ecco perché si può evitare (forse) il passaggio di colore della regione Leggi su corriere (Di martedì 7 dicembre 2021) Incidenza dei casi già oltre il limite, reparti ospedalieri ordinari e terapie intensive verso il tetto. Ma il trend deista rallentando:si può evitare (forse) il passaggio di colore della regione

