Retata antimafia nel foggiano | 32 arresti

(Di martedì 7 dicembre 2021) E' in corso neluna vasta operazione. I carabinieri dei Ros stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 32 persone accusate, a vario titolo, di associazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Retata antimafia

Giornale di Sicilia

(Fonte Ansa) - E' in corso nel Foggiano una vasta operazione. I carabinieri dei Ros stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 32 persone accusate, a vario titolo, ...È uno dei dettagli che emerge dalladi polizia e carabinieri che questa mattina hanno ... erano stati coinvolti in un'altra inchiesta sempre firmata dalla Direzione Distrettuale. Droga ...Casomai ce ne fosse bisogno arriva anche dalla Sardegna la conferma che la ‘ndrangheta calabrese si sia ritagliata oramai un importante ruolo - quasi esclusivista - nella fornitura della droga sia in ...Spaccio no stop di sostanze stupefacenti, scattano quattro arresti: in manette anche il presunto babykiller di Antonio Natale ...