Regalare un pianta di ciclamino: il gesto che può aiutare la ricerca sull’Alzheimer (Di martedì 7 dicembre 2021) Regalare una pianta non è solo un gesto di affetto, ma in questi giorni può trasformarsi anche in un gesto concreto che regala una speranza ai malati di Alzheimer. Dallo scorso 2 dicembre fino al 15, tramite l’acquisto di una piantina di ciclamino, presso i punti vendita Coop di tutta Italia, si potrà sostenere Airalzh Onlus, ovvero l’Associazione Italiana ricerca Alzheimer. Si tratta dell’unica associazione che promuove a livello nazionale la ricerca medico-scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e altre forme di demenza. Gli obiettivi principali di Airalzh sono: concorrere all’identificazione dei fattori di rischio, al miglioramento delle tecniche per la diagnosi precoce e l’individuazione di nuovi bersagli per interventi terapeutici. Tutto ciò allo scopo di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 dicembre 2021)unanon è solo undi affetto, ma in questi giorni può trasformarsi anche in unconcreto che regala una speranza ai malati di Alzheimer. Dallo scorso 2 dicembre fino al 15, tramite l’acquisto di una piantina di, presso i punti vendita Coop di tutta Italia, si potrà sostenere Airalzh Onlus, ovvero l’Associazione ItalianaAlzheimer. Si tratta dell’unica associazione che promuove a livello nazionale lamedico-scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e altre forme di demenza. Gli obiettivi principali di Airalzh sono: concorrere all’identificazione dei fattori di rischio, al miglioramento delle tecniche per la diagnosi precoce e l’individuazione di nuovi bersagli per interventi terapeutici. Tutto ciò allo scopo di ...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @Maryoline7: Stella Di Natale.. Sara' per i suoi colori, sara' per la sua forma particolare, ma per Natale e' una tradizione regalare..… - ferrarisergio4 : RT @Maryoline7: Stella Di Natale.. Sara' per i suoi colori, sara' per la sua forma particolare, ma per Natale e' una tradizione regalare..… - Maryoline7 : Stella Di Natale.. Sara' per i suoi colori, sara' per la sua forma particolare, ma per Natale e' una tradizione re… - legendofginia : RT @ilSaggiatoreEd: Cosa regalare a una #Vergine: una pianta, un collage, degli utensili da giardiniere, un corso di cucito, la settimana e… - Valeria76ad : RT @ilSaggiatoreEd: Cosa regalare a una #Vergine: una pianta, un collage, degli utensili da giardiniere, un corso di cucito, la settimana e… -