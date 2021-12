Real Madrid, Modric: «Ancelotti spettacolare. Contenti del primo posto, ma è ancora lunga» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Real Madrid Inter, Luka Modric parla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sui nerazzurri Così Luka Modric ha analizzato il trionfo sull’Inter di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. DICHIARAZIONI – «Ancelotti è spettacolare, la sua gestione è meravigliosa e si vede sia nei risultati che nel gioco. Lui ci trasmette fiducia e tranquillità. Siamo Contenti ma ancora non è finita, la stagione è lunga. Ci auguriamo di poter vincere qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Inter, Lukaparla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sui nerazzurri Così Lukaha analizzato il trionfo sull’Inter di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. DICHIARAZIONI – «, la sua gestione è meravigliosa e si vede sia nei risultati che nel gioco. Lui ci trasmette fiducia e tranquillità. Siamomanon è finita, la stagione è. Ci auguriamo di poter vincere qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

