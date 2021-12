Real Madrid-Inter oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Spagna, nel contesto della sesta giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. Nel dettaglio, nerazzurri e Blancos giocheranno per ottenere il primo posto del gruppo di riferimento. I madrileni dovranno fare a meno di Karim Benzema, punto di riferimento offensivo e prolifico centravanti, sebbene possa contare sul talento di Vinicius Juniors. Dal canto loro, i nerazzurri tenteranno di offrire il massimo sforzo al Bernabeu, seppur con alcune defezioni, tra le quali due terranno fuori Stefan De Vrij e Joaquin Correa. La sfida tra Real Madrid e Inter andrà in scena oggi, martedì 7 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) L’di Simone Inzaghi sfiderà ildi Carlo Ancelotti in Spagna, nel contesto della sesta giornata dei gironi della. Nel dettaglio, nerazzurri e Blancos giocheranno per ottenere il primo posto del gruppo di riferimento. I madrileni dovranno fare a meno di Karim Benzema, punto di riferimento offensivo e prolifico centravanti, sebbene possa contare sul talento di Vinicius Juniors. Dal canto loro, i nerazzurri tenteranno di offrire il massimo sforzo al Bernabeu, seppur con alcune defezioni, tra le quali due terranno fuori Stefan De Vrij e Joaquin Correa. La sfida traandrà in scena, martedì 7 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. ...

