Real Madrid-Inter, Moratti: “Ce la possiamo fare: sfida alla pari” (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo Moratti parla alla vigilia di Real Madrid-Inter, che questa sera alle 21:00 si affronteranno nell’ultima sfida della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Queste le parole dell’ex presidente nerazzurro a Sky Sport: “Crediamo tutti che l’Inter ce la possa fare contro il Real, potrà affrontare i Blancos alla pari, forse anche meglio. Non sono sorpreso da Inzaghi, è bravo e sono felicissimo. Mourinho? Difficoltà normali, rimane sempre bravo comunque”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Massimoparlavigilia di, che questa sera alle 21:00 si affronteranno nell’ultimadella fase a gironi della Champions League 2021/2022. Queste le parole dell’ex presidente nerazzurro a Sky Sport: “Crediamo tutti che l’ce la possacontro il, potrà affrontare i Blancos, forse anche meglio. Non sono sorpreso da Inzaghi, è bravo e sono felicissimo. Mourinho? Difficoltà normali, rimane sempre bravo comunque”. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: questa sera appuntamento con #RealMadridInter! ???? Da dove s… - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per l’ultima gior… - zazoomblog : Real Madrid-Inter Moratti: “Ce la possiamo fare: sfida alla pari” - #Madrid-Inter #Moratti: #possiamo - internewsit : Brozovic ha l'occasione per mettersi in mostra: occhi su Real Madrid-Inter - -