Real Madrid-Inter | Milito | “Vittoria nerazzurra possibile Lautaro può giocare ovunque”

Advertising

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague #RealMadridInter | la probabile formazione dei nerazzurri - Robcap10 : @FBiasin Speriamo che il real stasera capisca che arrivare 'uno' è solo un.... 'scassament e' pall ', e si lasci po… - sportface2016 : #RealMadridInter, #Milito: 'Vittoria nerazzurra possibile. #Lautaro può giocare ovunque, ma è già in un top club' - internewsit : Questo pomeriggio l'#Inter di #Chivu si gioca il primato nel girone di #YouthLeague contro il #RealMadrid Ecco la… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

L'ex attaccante dell'Inter Milito ha svelato un retroscena sul suo passato e ilDiego Milito, storico ex attaccante dell'Inter, in una intervista ad AS ha svelato un retroscena sul suo passato legato al...Commenta per primo Javier Zanetti , vicepresidente dell' Inter, parla a Marca in vista della sfida contro il: 'Quando mi sono ritirato volevo ampliare la mia visione del club, andando oltre l'apportto strettamente sportivo. Ho studiato molto, partendo da zero. Mi piace restituire alla gente ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Robert Prosinecki ha parlato di Real Madrid-Inter. L'ex giocatore si è concentrato in particolare sulla sfida tutta croata tra Brozovic ,Modric e Perisic. Pros ...L'ex attaccante dell'Inter Diego Milito ha parlato ad AS e si è soffermato sulla sfida di questa sera contro il Real Madrid ...