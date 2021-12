Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte su De Vrij e Benzema (Di martedì 7 dicembre 2021) Il complicato avvio dell’Inter in Champions League aveva fatto riemergere i fantasmi dell’anno passato. La squadra di Simone Inzaghi ha saputo però reagire, riuscendo ad ottenere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo. Sulla strada dei nerazzurri, per l’ultima gara del gruppo D, il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, nel match di San Siro, riuscì ad imporsi strappando una fortunosa vittoria nel finale. Il tecnico piacentino recupera De Vrij per l’incontro ma, a causa della non ottimale condizione fisica dell’olandese, gli preferisce Danilo D’Ambrosio: Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Il complicato avvio dell’in Champions League aveva fatto riemergere i fantasmi dell’anno passato. La squadra di Simone Inzaghi ha saputo però reagire, riuscendo ad ottenere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo. Sulla strada dei nerazzurri, per l’ultima gara del gruppo D, ildi Carlo Ancelotti che, nel match di San Siro, riuscì ad imporsi strappando una fortunosa vittoria nel finale. Il tecnico piacentino recupera Deper l’incontro ma, a causa della non ottimale condizione fisica dell’olandese, gli preferisce Danilo D’Ambrosio:(3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.(4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, ...

