Real Madrid-Inter: Inzaghi sfida Ancelotti per il primato in Champions League (Di martedì 7 dicembre 2021) Spettacolo garantito per l'ultimo match del girone D della Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi, già qualificata agli ottavi di finale, deve vincere contro il Real Madrid di Ancelotti per il sorpasso sui blancos che garantirebbe il primato. Leggi su mediagol (Di martedì 7 dicembre 2021) Spettacolo garantito per l'ultimo match del girone D della. L'di Simone, già qualificata agli ottavi di finale, deve vincere contro ildiper il sorpasso sui blancos che garantirebbe il

Advertising

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: questa sera appuntamento con #RealMadridInter! ???? Da dove s… - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per l’ultima gior… - murieIismo : Real Madrid-Inter 1-1 Milan-Liverpool 8-1 poi non dite che non vi avevo avvisato.. - imepicbrozo77 : RT @InterCM16: Lotta per la testa del Girone, big match tra #RealMadrid e #Inter. Tutte le info sulla partita: dove vederla, telecronisti e… -