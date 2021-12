Real Madrid-Inter, gol di Kroos: tiro da fuori imprendibile per Handanovic (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Toni Kroos porta in vantaggio il Real Madrid contro l’Inter al Bernabeu. Ottimo avvio dei nerazzurri, ma i blancos passano al 17? grazie al tiro violentissimo del tedesco che con un diagonale perfetto, e lasciato troppo solo dalla difesa ospite, infila Handanovic che non può proprio arrivarci. 1-0 e si fa durissima ora per il primo posto, visto che servirà vincere. In alto il VIDEO del gol di Kroos. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Toniporta in vantaggio ilcontro l’al Bernabeu. Ottimo avvio dei nerazzurri, ma i blancos passano al 17? grazie alviolentissimo del tedesco che con un diagonale perfetto, e lasciato troppo solo dalla difesa ospite, infilache non può proprio arrivarci. 1-0 e si fa durissima ora per il primo posto, visto che servirà vincere. In alto ildel gol di. SportFace.

