Real Madrid-Inter, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutt’altro che scontato e di poco Interesse il match che chiude il Gruppo D in Champions League, con il “Santiago Bernabeu” pronto a ospitare Real Madrid–Inter questa sera. Appuntamento alle 21, con le due compagini che, già qualificate, si giocano il primato del girone in questi ultimi novanta minuti. Diverse le novità di formazione per Ancelotti e Inzaghi, che dovranno far fronte a qualche defezione e agli impegni ravvicinati, senza rinunciare però a mettere in campo un undici competitivo. Ecco le ultime sulla sfida. Occhi al primato L’aritmetica qualificazione di entrambe le compagini per gli ottavi di finale di Champions League sicuramente costituisce il raggiungimento dell’obiettivo primario. L’ultima sfida può portare però a decretare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutt’altro che scontato e di pocoesse il match che chiude il Gruppo D in, con il “Santiago Bernabeu” pronto a ospitarequesta sera. Appuntamento alle 21, con le due compagini che, già qualificate, si giocano il primato del girone in questi ultimi novanta minuti. Diverse le novità di formazione per Ancelotti e Inzaghi, che dovranno far fronte a qualche defezione e agli impegni ravvicinati, senza rinunciare però a mettere in campo un undici competitivo. Ecco le ultime sulla sfida. Occhi al primato L’aritmetica qualificazione di entrambe le compagini per gli ottavi di finale disicuramente costituisce il raggiungimento dell’obiettivo primario. L’ultima sfida può portare però a decretare il ...

