Real Madrid, Ancelotti: «Tutti critici sul possesso, ma vinci se fai gol» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato così a Sky dopo il successo dei blancos sull’Inter. Le dichiarazioni Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato così a Sky nel post partita di Real Madrid-Inter. PARTITA – «Mi tengo la partita, anche quando l’Inter ha spinto di più eravamo messi bene dietro e abbiamo rischiato poco. Abbiamo controllato bene la partita, non c’era bisogno di fare cose straordinarie. Direi tutto bene, non ho visto pecche nella squadra. Qui sono critici sul fatto che il Real non ha fatto possesso, ma vinci se fai gol». INTER – «L’Inter è una squadra forte, è difficile da controllare. Gestiscono bene la palla. Noi non volevamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Carlo, allenatore del, ha parlato così a Sky dopo il successo dei blancos sull’Inter. Le dichiarazioni Carlo, allenatore del, ha parlato così a Sky nel post partita di-Inter. PARTITA – «Mi tengo la partita, anche quando l’Inter ha spinto di più eravamo messi bene dietro e abbiamo rischiato poco. Abbiamo controllato bene la partita, non c’era bisogno di fare cose straordinarie. Direi tutto bene, non ho visto pecche nella squadra. Qui sonosul fatto che ilnon ha fatto, mase fai gol». INTER – «L’Inter è una squadra forte, è difficile da controllare. Gestiscono bene la palla. Noi non volevamo ...

