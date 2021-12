Quirinale: Rosato, voto con larga convergenza conviene a tutti (Di martedì 7 dicembre 2021) "Penso che quella del presidente della Repubblica non sarà un'elezione caratterizzata dalla ricerca dei singoli voti, ma ci sarà una larga convergenza della maggioranza di governo. Questo conviene a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) "Penso che quella del presidente della Repubblica non sarà un'elezione caratterizzata dalla ricerca dei singoli voti, ma ci sarà unadella maggioranza di governo. Questoa ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Rosato Quirinale: Rosato, voto con larga convergenza conviene a tutti Lo ha detto il presidente di Italia viva, Ettore Rosato ospite di "Un giorno da pecora" in onda su Radio Rai1. E a proposito di nomi ha aggiunto: "Mi sembra assurdo tirare per la giacchetta ...

Il collegio Roma1 prova generale della truppa centrista per il Quirinale L'operazione «Conte for Parliament» nel collegio Roma1 lasciato libero dal sindaco Gualtieri, è durata quanto un gatto in autostrada. È bastata la minaccia congiunta di una candidatura alternativa da ...

