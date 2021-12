Quattro frati per un’indemoniata: esorcismo da film horror nel santuario di Monte Berico (Di martedì 7 dicembre 2021) Scene da film horror nel santuario di Monte Berico a Vicenza, punto di ritrovo per gli esorcisimi. Quattro frati dell’Ordine dei Servi di Maria hanno eseguito un rito di esorcismo su una giovane vicentina che ha reagito in modo sorprendente, come nelle più classiche scene di film horror. Come riferiscono i testimoni che domenica mattina hanno assistitito alla scena, la presunta “indemoniata” non ha solo sciorionato un repertorio di urla e bestemmie. Sarebbe anche saltata da un banco all’altro del santuario, parlando in lingue straniere e antiche. In pratica, secondo il canovaccio classico dei casi di esorcismo. Lo riferisce con dovizia di particolari Il Giornale di Vicenza. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Scene daneldia Vicenza, punto di ritrovo per gli esorcisimi.dell’Ordine dei Servi di Maria hanno eseguito un rito disu una giovane vicentina che ha reagito in modo sorprendente, come nelle più classiche scene di. Come riferiscono i testimoni che domenica mattina hanno assistitito alla scena, la presunta “indemoniata” non ha solo sciorionato un repertorio di urla e bestemmie. Sarebbe anche saltata da un banco all’altro del, parlando in lingue straniere e antiche. In pratica, secondo il canovaccio classico dei casi di. Lo riferisce con dovizia di particolari Il Giornale di Vicenza. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Quattro frati Esorcismo a Vicenza, quattro frati pregano per una ragazza VICENZA - Quattro frati dell'Ordine dei Servi di Maria del Santuario di Monte Berico, a Vicenza, avrebbero eseguito un rito di esorcismo nei riguardi di una giovane ragazza che avrebbe assalito uno di loro ...

