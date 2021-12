PV&F: L’Ue offende il Natale e la Madonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Per l’Unione Europea di Natale e Vergine Maria si può parlare solo per offendere. Inaccettabile blasfemia dell’ambasciatore Lgbt delL’Ue» – «Parlare di Natale e della Madonna? Sì, solo per denigrare, offendere e irridere. È questa l’ipocrisia dell’Unione Europea che permette tutto questo tramite l’Ambasciatore Lgbt al Parlamento europeo Riccardo Simonetti, che si è travestito da Vergine Maria “Queer”, affermando che “siccome ignoriamo se Gesù fosse bianco, potremmo anche credere che la Madonna avesse la barba”. L’attivista si scusi e si dimetta dal ruolo di Ambasciatore!» è il commento di Antonio Brandi (nella foto), presidente di Pro Vita & Famiglia. «Non è accettabile, al di là del singolo evento, che esista un ruolo così settoriale e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Per l’Unione Europea die Vergine Maria si può parlare solo perre. Inaccettabile blasfemia dell’ambasciatore Lgbt del» – «Parlare die della? Sì, solo per denigrare,re e irridere. È questa l’ipocrisia dell’Unione Europea che permette tutto questo tramite l’Ambasciatore Lgbt al Parlamento europeo Riccardo Simonetti, che si è travestito da Vergine Maria “Queer”, affermando che “siccome ignoriamo se Gesù fosse bianco, potremmo anche credere che laavesse la barba”. L’attivista si scusi e si dimetta dal ruolo di Ambasciatore!» è il commento di Antonio Brandi (nella foto), presidente di Pro Vita & Famiglia. «Non è accettabile, al di là del singolo evento, che esista un ruolo così settoriale e ...

Advertising

pv_luca : @chiaberger Purtroppo non l'ha (ancora) fatta franca... - yukimitsv : ma perché non ho guardato il PV di natale fino alla fine ?? che belli che sono ?? - addictedtojoy : @fabrisuniverse A me 1000 scarsi , non ci sono fasce perché la mia è pv ma grazie a dio non tutti pagano la retta completa - Takezo_pv : @ZATENSHl Fb j'ai sot - cercogdradueee : cerco gdr a due qui su twitter, ruolo solo pv maschili etero e ruolo lungo -

Ultime Notizie dalla rete : PV&F L’Ue A Teggiano sulla SP 39 Ponte Buco la consegna lavori La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP39 Ponte Buco, ricadenti nel comune di Teggiano, per l'importo netto di euro 68.202,99. "Questi lavori - ...

CALCIO. TERNANA - BENEVENTO, DIRIGE MERAVIGLIA DI PISTOIA La gara Ternana - Benevento, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie BKT, in programma venerdì 10 dicembre p.v., ore 20.30, presso lo stadio " Libero Liberati " di ...

Super Dragon Ball Heroes: lo scontro decisivo nel nuovo PV della Big Bang Mission Everyeye Anime Che tempo faceva a Cassano Magnago - Archivio Meteo Cassano Magnago - seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO) Varese (VA) Archivio meteo nei dinto ...

Buono di solidarietà alle famiglie bisognose MORTARA Il Comune di Mortara ha emesso un nuovo bando per l’ assegnazione di generi di prima necessità destinati alle famiglie in grave difficoltà a causa degli effetti economici del Covid . Il valore ...

La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP39 Ponte Buco, ricadenti nel comune di Teggiano, per l'importo netto di euro 68.202,99. "Questi lavori - ...La gara Ternana - Benevento, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie BKT, in programma venerdì 10 dicembre p.v., ore 20.30, presso lo stadio " Libero Liberati " di ...- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO) Varese (VA) Archivio meteo nei dinto ...MORTARA Il Comune di Mortara ha emesso un nuovo bando per l’ assegnazione di generi di prima necessità destinati alle famiglie in grave difficoltà a causa degli effetti economici del Covid . Il valore ...