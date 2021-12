Psichedelia senza consolazione ma solo per cuori infranti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il viaggio non è mai finito: perché la ragione del viaggio, come diceva Faber, è il viaggio stesso. A maggior ragione, e in indefinibile moltiplicazione, quando già l’ipotizzato percorso musicale di partenza era un’ipotesi aperta, di per sé riconducibile a un poligono irregolare che apre i suoi lati ad ogni idea. Iran, formazione a tre di acuminate intelligenze musicali (in aggiunta l’ospite prezioso Alessandro Cartolari di Anatrofobia con i suoi sax), l’anno scorso fece uscire Æmilia, un disco potente e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Psichedelia senza

Fuoriluogo.it

... atmosfere eteree ( Look Away ), sfumature elettroniche ( I Like Crime ), tocchi di( ... ci siamo messe nei panni di un uomo per descrivere come riesca a muoversi in ogni ambiente...... ma se in quel disco l'aspetto diciamo infantile si mantiene sull'orlo della demenzamai ... È un disco sempre attuale: tra fumi di impro krauta che ispirerà tanta della Italian occult...Il viaggio non è mai finito: perché la ragione del viaggio, come diceva Faber, è il viaggio stesso. A maggior ragione, e in indefinibile moltiplicazione, quando già l’ipotizzato percorso musicale di p ...L'estro creativo logora chi non ce l'ha: Sir Oblio tira giù altre sedici tracce e sembra non averne mai abbastanza. Bene così.