PSG-Club Bruges | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’Ultimo turno del Gruppo A dioffre la sfida tra il PSG e il, che si affrontano in un girone ormai scritto. I padroni di casa sono giù sicuri del passaggio agli ottavi di finale, raggiunto con un turno di anticipo grazie agli 8 punti messi in cascina. Non un percorso esaltante quello degli uomini di Pochettino, che sono stati staccati di ben quattro lunghezze dal Manchester City capolista ma che è bastato a ai francesi per mettere una sufficiente distanza di sicurezza dalle inseguitrici. Nulla da fare, infatti, per il, che con i 4 punti racimolati non può più andare a prendere i parigini al secondo posto in classifica. Resta da giocarsi, per gli uomini di Clement, l’accesso all’Europa. Sarà il Lipsia a contendere la ...