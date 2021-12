Psg-Brugge, Messi torna al gol: mancino a giro perfetto, prima gioia dopo il Pallone d’Oro (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Leo Messi torna al gol in Champions League, è il quarto per lui, e con un gran mancino a giro dal limite firma il 3-0 in Psg-Brugge. Iniziativa prepotente da parte di Mbappe che serve la Pulce, abile a prendere la mira col sinistro dopo aver mandato in confusione tre giocatori calciando all’angolino. Si tratta del primo gol di Messi dopo aver vinto il Pallone d’Oro numero sette in carriera, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Leoal gol in Champions League, è il quarto per lui, e con un grandal limite firma il 3-0 in Psg-. Iniziativa prepotente da parte di Mbappe che serve la Pulce, abile a prendere la mira col sinistroaver mandato in confusione tre giocatori calciando all’angolino. Si tratta del primo gol diaver vinto ilnumero sette in carriera, in alto il. SportFace.

Advertising

chirichampions : ? GOOOL del PSG. GOL de MESSI. Minuto 38. #UCL PSG 3-0 Club Brugge ??¡Vente a #ChiringuitoInside, estamos en DIRE… - imranvk0018 : RT @standardsport: HT: PSG 3-0 Club Brugge Messi, Mbappe and Di Maria all devastating so far. LIVE: - Ilcasciavit1 : RT @arlottoak: Prima al centro Eurobet entra un vecchio urlando: “OGGI IL PSG NON VINCE, GIOCATEVI LA CASA SU 2+GOL DEL BRUGGE” 2 minuti:… - wichi28 : RT @chirichampions: ? GOOOL del PSG. GOL de MESSI. Minuto 38. #UCL PSG 3-0 Club Brugge ??¡Vente a #ChiringuitoInside, estamos en DIRECTO!… - TempoRealFuteb1 : Gol do PSG: Messi - PSG 3 x 0 Club Brugge -