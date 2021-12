Provenza | crolla palazzina | persone sotto le macerie Mamma e neonato estratti vivi

Advertising

infoitestero : Crolla edificio in Provenza, almeno 5 persone sotto le macerie - franca705 : RT @fanpage: AGGIORNAMENTO-Una donna e un bambino sono stati estratti vivi - fanpage : AGGIORNAMENTO-Una donna e un bambino sono stati estratti vivi - bisagnino : Francia, crolla palazzina in Provenza: 5 persone rimaste sotto le macerie - nemboc : RT @qnazionale: Provenza, crolla palazzina: persone sotto le macerie -

Ultime Notizie dalla rete : Provenza crolla

Sanary - sur - Mer. Un'esplosione, la cui origine è ancora incerta, ha provocato nella notte il crollo di un condominio di tre piani a Sanary - sur - Mer, in. Lo hanno riferito i Vigili del Fuoco. Delle cinque persone bloccate sotto le macerie, se ne starebbero cercando ancora due. Una donna e il suo bébé sono stati estratti vivi dalle macerie ...Estratti vivi: da sotto le macerie di una palazzina crollata in, a Sanary - sur - Mer, i vigili del fuoco hanno tirato fuori una donna e un neonato , sopravvissuti al cedimento avvenuto questa notte alle 3.50. Ci sarebbero ancora persone intrappolate. I ...SANARY-SUR-MER - È crollato nella notte un edificio di tre piani a Sanary-sur-Mer, in Provenza, con diverse persone che sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Lo hanno riportato gli agenti del Di ...Nizza, 7 dicembre 2021 - Ci sarebbero persone sotto i resti di una palazzina crollata nella notte in Provenza, a Sanary-sur-Mer. Sul posto i vigili del fuoco che hanno raccolto le testimonianze e stim ...