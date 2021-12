Proroga stato emergenza, Speranza: “Governo riflette” (Di martedì 7 dicembre 2021) Sull’opportunità di varare la Proroga dello stato d’emergenza, in vigore da quasi due anni per contrastare la pandemia di Covid, sono in corso “discussioni non ancora mature in seno al Governo. Aspetteremo ancora il tempo necessario per consolidare una riflessione, che è sicuramente in corso, e poi faremo le nostre valutazioni”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sull’opportunità di varare ladellod’, in vigore da quasi due anni per contrastare la pandemia di Covid, sono in corso “discussioni non ancora mature in seno al. Aspetteremo ancora il tempo necessario per consolidare una riflessione, che è sicuramente in corso, e poi faremo le nostre valutazioni”. Lo dice il ministro della Salute Roberto, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. L'articolo proviene da Italia Sera.

