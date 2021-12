Professore dell'Università trovato morto nella sua auto, è stato ucciso: stava fuggendo da qualcuno (Di martedì 7 dicembre 2021) E' giallo sulla morte del Professore associato dell'Università della Tuscia, Dario Angeletti (biologo marino), trovato in un'auto all'interno di un parcheggio sterrato a Tarquinia (Viterbo), in ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 7 dicembre 2021) E' giallo sulla morte delassociatoa Tuscia, Dario Angeletti (biologo marino),in un'all'interno di un parcheggio sterrato a Tarquinia (Viterbo), in ...

Advertising

fattoquotidiano : Nascere incendiario e finire pompiere è parabola persino banale. Ma nascere Super Mario, Professore con 110 e loden… - eevelynforbicee : RT @sonoogiuli: immagina avere Alberto Angela come professore di storia dell'arte - mareverywhere : RT @sonoogiuli: immagina avere Alberto Angela come professore di storia dell'arte - FarodiRoma : Suicidio o omicidio? La strana morte di un professore dell’Università di Viterbo - ikigaidei : ugh ?? sono interessanti entrambi, ma questo qui non mi entusiasma così tanto e non c'entra una minchia col mio pian… -