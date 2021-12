Processo Zaki: nuova udienza a Mansura, presenti diplomatici italiani (Di martedì 7 dicembre 2021) presenti anche diplomatici di Usa, Spagna e Canada che partecipano al monitoraggio su richiesta dell'Ambasciata d'Italia, un avvocato della Delegazione dell'Unione Europea e un legale di fiducia della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021)anchedi Usa, Spagna e Canada che partecipano al monitoraggio su richiesta dell'Ambasciata d'Italia, un avvocato della Delegazione dell'Unione Europea e un legale di fiducia della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amnestyitalia : #7dicembre Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si fer… - RaiNews : In custodia cautelare da 22 mesi - amnestyitalia : Le scuole italiane in occasione del processo del 7 dicembre chiedono giustizia per Patrick Zaki - cesarebrogi1 : RT @inews__24: ?????Caso Patrick #Zaki, oggi a #Mansura la terza udienza ??La situazione #PatrickZaki #7Dicembre - inews__24 : ?????Caso Patrick #Zaki, oggi a #Mansura la terza udienza ??La situazione #PatrickZaki #7Dicembre -