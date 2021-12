Probabili formazioni Napoli-Leicester, Europa League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Napoli-Leicester, match della sesta giornata di Europa League 2021/2022. Gli azzurri obbligati a vincere per superare i gironi della competizione che si è messa davvero male dopo le due sconfitte con lo Spartak Mosca. Senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen, vale a dire l’ossatura della squadra di Spalletti, che non può peraltro fare turnover perché la partita è troppo importante. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 9 dicembre. QUI Napoli – Ballottaggio tra Malcuit e Di Lorenzo dietro, in avanti spazio a Lozano con Politano dalla panchina se recupera Insigne. Le Probabili formazioni Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, match della sesta giornata di. Gli azzurri obbligati a vincere per superare i gironi della competizione che si è messa davvero male dopo le due sconfitte con lo Spartak Mosca. Senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen, vale a dire l’ossatura della squadra di Spalletti, che non può peraltro fare turnover perché la partita è troppo importante. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 9 dicembre. QUI– Ballottaggio tra Malcuit e Di Lorenzo dietro, in avanti spazio a Lozano con Politano dalla panchina se recupera Insigne. Le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; ...

