Probabili formazioni Milan-Liverpool: Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Milan-Liverpool, match della sesta e ultima giornata di Champions League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di martedì 7 dicembre nella cornice di un San Siro strapieno. La squadra di Pioli si qualifica se vince e l’altra gara termina in parità. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Milan – Tomori e Romagnoli in difesa, mentre Ibrahimovic guiderà l’attacco. Kessie e Tonali pronti a centrocampo. Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic sulla trequarti, Leao infortunato. Liverpool – Difficile un recupero per Firmino. Spazio a Salah, Jota e Minamino nel tridente. Le Probabili formazioni Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledi, match della sesta e ultima giornata di. Si gioca alle 21:00 di martedì 7 dicembre nella cornice di un San Siro strapieno. La squadra di Pioli si qualifica se vince e l’altra gara termina in parità. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Tomori e Romagnoli in difesa, mentre Ibrahimovic guiderà l’attacco. Kessie e Tonali pronti a centrocampo. Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic sulla trequarti, Leao infortunato.– Difficile un recupero per Firmino. Spazio a Salah, Jota e Minamino nel tridente. Le(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, ...

