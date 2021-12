Probabili formazioni Inter-Cagliari | diciassettesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di domenica 12 dicembre nella cornice di San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Dzeko e Lautaro Martinez in coppia d’attacco. Dumfries e Perisic pronti sulle corsie laterali mentre a centrocampo Brozovic, Calhanoglu e Barella sono gli intoccabili.– Mazzarri cerca punti. Joao Pedro e Keita Balde in attacco, con Bellanova e l’ex Dalbert sulle corsie laterali. Le...