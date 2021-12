"Prima le palpa il seno, poi tira fuori il pe*** e...". Raptus sessuale in aereo del super-campione di golf, l'orrore di Olesen (Di martedì 7 dicembre 2021) In carriera ha vinto cinque appuntamenti dello European Tour ed è membro della squadra europea che vinse la Ryder Cup nel 2018. Ma oggi, martedì 7 dicembre, il golfista danese Thorbjorn Olesen, deve fare i conti con un capitolo negativo della sua vita, dato che è comparso in Tribunale a Londra per rispondere alle accuse di molestie sessuali, aggressione e ubriachezza durante il volo British Airways che nel 2019 lo riportava in Europa, a Londra appunto, dagli Stati Uniti, dove aveva preso parte a una tappa del campionato mondiale di golf nel Tennessee. Oltre alle accuse per aver “afferrato e palpato il seno” di una donna e di averne aggredita un'altra, il 31enne è accusato poi di “aver urinato" sul sedile di un passeggero di Prima classe mentre era "ubriaco e su di giri”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) In carriera ha vinto cinque appuntamenti dello European Tour ed è membro della squadra europea che vinse la Ryder Cup nel 2018. Ma oggi, martedì 7 dicembre, ilista danese Thorbjorn, deve fare i conti con un capitolo negativo della sua vita, dato che è comparso in Tribunale a Londra per rispondere alle accuse di molestie sessuali, aggressione e ubriachezza durante il volo British Airways che nel 2019 lo riportava in Europa, a Londra appunto, dagli Stati Uniti, dove aveva preso parte a una tappa del campionato mondiale dinel Tennessee. Oltre alle accuse per aver “afferrato eto il” di una donna e di averne aggredita un'altra, il 31enne è accusato poi di “aver urinato" sul sedile di un passeggero diclasse mentre era "ubriaco e su di giri”. ...

