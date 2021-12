Premio giornalistico Michele Palumbo: cerimonia di premiazione venerdì 10 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Premio è intitolato al giornalista andriese Michele Palumbo, corrispondente e opinionista per quasi 30 anni de "La Gazzetta del Mezzogiorno, venuto a mancare il 4 marzo del 2017. Nel corso della ... Leggi su andriaviva (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilè intitolato al giornalista andriese, corrispondente e opinionista per quasi 30 anni de "La Gazzetta del Mezzogiorno, venuto a mancare il 4 marzo del 2017. Nel corso della ...

Advertising

AndriaLiveIt : #Andria Premio giornalistico Michele Palumbo: venerdì 10 la cerimonia di premiazione - micheleficara : PREMIO GIORNALISTICO ROSSELLA MINOTTI 2021 per giornalisti under 35 - VideoAndria : #andria: Andria: Premio giornalistico “I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele Pa - Stefano82505685 : RT @baffi_francesco: Tra i candidati al premio giornalistico #Puzzer non c'è solo #Capezzone. E questi non li prendiamo in considerazione?… - giannigosta : I concorsi banditi dal Liceo classico e musicale “D.Cirillo” Aversa, Il Liceo Classico e Musicale Statale “Domenico… -