Premier League, giornata 15: Man. City in testa alla classifica (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Chelsea cade in casa del West Ham perdendo il primo posto e Manchester City e Liverpool ne approfittano scavalcandolo. Prima vittoria per Rangnick sulla panchina del Manchester United mentre il Tottenham infila un altro successo. Di seguito l’analisi della giornata 15 di Premier League. Premier League – giornata 15: West Ham-Chelsea 3-2, Watford-Man. City 1-3, Wolverhampton-Liverpool 0-1 Dopo una partita rocambolesca, il Chelsea esce sconfitto dal campo del West Ham. Blues avanti due volte prima con Thiago Silva e poi con Mount ma gli Hammers li raggiungono grazie al rigore di Lanzini e a Bowen. All’87’ il gol beffa di Masuaku sul quale Mendy è tutt’altro che irreprensibile. West Ham che ritrova la vittoria dopo tre partite mentre la squadra di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Chelsea cade in casa del West Ham perdendo il primo posto e Manchestere Liverpool ne approfittano scavalcandolo. Prima vittoria per Rangnick sulla panchina del Manchester United mentre il Tottenham infila un altro successo. Di seguito l’analisi della15 di15: West Ham-Chelsea 3-2, Watford-Man.1-3, Wolverhampton-Liverpool 0-1 Dopo una partita rocambolesca, il Chelsea esce sconfitto dal campo del West Ham. Blues avanti due volte prima con Thiago Silva e poi con Mount ma gli Hammers li raggiungono grazie al rigore di Lanzini e a Bowen. All’87’ il gol beffa di Masuaku sul quale Mendy è tutt’altro che irreprensibile. West Ham che ritrova la vittoria dopo tre partite mentre la squadra di ...

