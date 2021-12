Prato, avvistato nella notte raro esemplare di sciacallo dorato (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo sciacallo dorato, un animale tipico dell’Europa orientale e dell’Asia, è stato avvistato nel pratese. A far arrivare l’animale sugli appennini i cambiamenti climatici e l’eccessiva urbanizzazione del territorio. L’esemplare pratese è stato fotografato dai ricercatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec con l’utilizzo di fototrappole Lo sciacallo dorato in Toscana “Sapevamo dai gruppi di ricerca che seguono l’andamento dell’espansione territoriale di questa specie in Italia che, prima o poi, lo sciacallo avrebbe utilizzato gli Appennini come corridoio per spostarsi verso Sud”. Queste le parole di Francesco Bacci, ricercatore e fotografo naturalista di Natural Oasis dopo l’avvistamento di un raro esemplare di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo, un animale tipico dell’Europa orientale e dell’Asia, è statonel pratese. A far arrivare l’animale sugli appennini i cambiamenti climatici e l’eccessiva urbanizzazione del territorio. L’pratese è stato fotografato dai ricercatori di Natural Oasis e Fondazione Parsec con l’utilizzo di fototrappole Loin Toscana “Sapevamo dai gruppi di ricerca che seguono l’andamento dell’espansione territoriale di questa specie in Italia che, prima o poi, loavrebbe utilizzato gli Appennini come corridoio per spostarsi verso Sud”. Queste le parole di Francesco Bacci, ricercatore e fotografo naturalista di Natural Oasis dopo l’avvistamento di undi ...

