"Potrebbe essere l'ultima volta": Iva Zanicchi-choc, un'inquietante frase sulla sua morte (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra i big a Sanremo quest'anno c'è anche lei, Iva Zanicchi. A 81 anni si riprende il palco dell'Ariston. L'ultima volta che l'aveva calcato era il 2009, mentre l'ultima volta che ha trionfato risale al 1974 con "Ciao cara, come stai?". L'artista, però, ha conquistato il primo posto del festival della canzone italiana anche prima, nel 1967 con "Non pensare a me" e nel 1969 con quello che poi è diventato il suo più grande successo, ossia "Zingara". La Zanicchi, classe 1940, è la veterana di questa edizione di Sanremo, condotto da Amadeus per il terzo anno di fila. La kermesse musicale andrà in onda su Rai 1 dall'1 al 5 febbraio. La super big, però, sul palco ritroverà anche amici di vecchia data, come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Intervistata dal Messaggero, l'artista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Tra i big a Sanremo quest'anno c'è anche lei, Iva. A 81 anni si riprende il palco dell'Ariston. L'che l'aveva calcato era il 2009, mentre l'che ha trionfato risale al 1974 con "Ciao cara, come stai?". L'artista, però, ha conquistato il primo posto del festival della canzone italiana anche prima, nel 1967 con "Non pensare a me" e nel 1969 con quello che poi è diventato il suo più grande successo, ossia "Zingara". La, classe 1940, è la veterana di questa edizione di Sanremo, condotto da Amadeus per il terzo anno di fila. La kermesse musicale andrà in onda su Rai 1 dall'1 al 5 febbraio. La super big, però, sul palco ritroverà anche amici di vecchia data, come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Intervistata dal Messaggero, l'artista ...

Advertising

fattoquotidiano : ‘La prossima pandemia potrebbe essere peggio del Covid, più letale o contagiosa’: l’allarme di Sarah Gilbert, co-cr… - Agenzia_Ansa : La pandemia non è ancora finita e la prossima potrebbe essere ancora più letale. Lo sostiene la professoressa Sarah… - AlfredoPedulla : #Inter a gennaio coglierà occasioni, non è scontato faccia mercato in entrata. #LuizFelipe accostato dal mondo inte… - vegliach : @sirmalo In base alla tua risposta mi viene da pensare che, una volta conosciuto, tendessero a cercare altro le tue… - MattiaGallo17 : RT @SBidimedia: Valérie Pécresse, appena designata candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi, potrebbe veramente essere in gra… -