Porto-Atletico Madrid in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Porto e Atletico Madrid si sfideranno in Portogallo, al fine di tentare di strappare il pass per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. I lusitani proveranno a caricarsi grazie alla spinta del pubblico, mentre gli iberici proveranno a svoltare una stagione sin qui non esaltante. Il talento di Luis Suarez potrebbe fare la differenza, ma guai a sottovalutare le qualità del Porto, letali anche al Milan. Sfida di interesse proprio per i rossoneri, sempre in ottica qualificazione alla fase finale della competizione. Il confronto tra Porto e Liverpool andrà in scena oggi, martedì 7 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. La diretta televisiva e ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021)si sfideranno ingallo, al fine di tentare di strappare il pass per gli ottavi di finale della. I lusitani proveranno a caricarsi grazie alla spinta del pubblico, mentre gli iberici proveranno a svoltare una stagione sin qui non esaltante. Il talento di Luis Suarez potrebbe fare la differenza, ma guai a sottovalutare le qualità del, letali anche al Milan. Sfida di interesse proprio per i rossoneri, sempre in ottica qualificazione alla fase finale della competizione. Il confronto trae Liverpool andrà in scena, martedì 7 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Latelevisiva e ...

