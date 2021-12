Porto Atletico Madrid 0-3 LIVE: De Paul firma il tris! (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio do Dragao, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra Porto e Atletico Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio do Dragao, Porto e Atletico Madrid si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo B della Champions League 2021/22. Sintesi Porto Atletico Madrid 0-3 1? Inizia il match 11? – grande equilibrio tra le due squadre 13? Suarez infortunato – l’attaccante dell’Atletico Madrid lascia il campo in lacrime 20? Buon momento del Porto che spinge a caccia del gol del vantaggio 22? Occasione Atletico Madrid – grande giocata di Carrasco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio do Dragao, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio do Dragao,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo B della Champions League 2021/22. Sintesi0-3 1? Inizia il match 11? – grande equilibrio tra le due squadre 13? Suarez infortunato – l’attaccante dell’lascia il campo in lacrime 20? Buon momento delche spinge a caccia del gol del vantaggio 22? Occasione– grande giocata di Carrasco ...

Advertising

CB_Ignoranza : 5 minuti di totale follia nella partita tra Porto e Atletico, è iniziata una caccia all’uomo alla Valencia-Inter de… - Peppe3112_ : Ci abbiamo provato, ma nulla da fare: non siamo ancora maturi per questa competizione. A livello di tecnico ci poss… - GarboeK : RT @delinquentweet: Se continua così il Milan potrebbe avere ancora qualche speranza perché Porto e Atletico Madrid hanno 10 minuti di temp… - theocrazia : Unica cosa che mi fa rosicare è che sia passato quella merda di Atletico e non il Porto - gabryjuve_89 : RT @mirkonicolino: Leggo da tempo che 'quelle 4 lì davanti' sono la testimonianza dell'evoluzione del calcio italiano, oggi più propositivo… -