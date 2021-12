Porrello | a Roma Tre ‘il ruolo del difensore civico’

(Di martedì 7 dicembre 2021)– “Oggi con estremo piacere sono stato ospite del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli StudiTre per un seminario avente oggetto ‘ildelcivico a garanzia dei cittadini’.” “Ho avuto l’onore di portare i saluti istituzionali del Consiglio Regionale e di introdurre l’argomento, riportando l’esperienza che ho vissuto sia in Consiglio Regionale che nella conferenza delle assemblee legislative come coordinatore degli organi di garanzia di tutte le regioni d’Italia.” “Ho avuto inoltre modo di esporre agli studenti la proposta di legge regionale Testo unico in materia di organi di garanzia che è stata di recente incardinata nei lavori della Prima Commissione consiliare regionale e che porterà diverse novità sul tema nel nostro panorama normativo.” “A seguire ci sono stati i saluti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Porrello Roma

RomaDailyNews

NewTuscia -- Questa mattina è iniziato l'iter per l'approvazione in consiglio regionale della mia proposta ... Lo dichiara Devid, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio ...NewTuscia -- Un percorso partecipato, trasparente e che prende in debita considerazione le istanze dei ... Lo dichiara Devid, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.CIVITAVECCHIA - Decisamente soddisfatti i consiglieri regionali del territorio Gino De Paolis e Devid Porrello dopo la visita dei gior ...NewTuscia – ROMA – Questa mattina è iniziato l’iter per l’approvazione in consiglio regionale della mia proposta di legge 201 ...