Pomezia, Natale ai Sedici Pini: ecco il calendario ricco di eventi imperdibili per grandi e piccini (Di martedì 7 dicembre 2021) Aria di festa a Pomezia presso il Centro Commerciale Sedici Pini. Si respira già l’atmosfera del Natale, con allegria, luci scintillanti e un calendario ricco di eventi imperdibili. A partire dal 3 fino al 23 dicembre, il centro commerciale intratterrà i suoi ospiti con meravigliosi mercatini di Natale, degustazioni, giochi, canti natalizi, concerti e tanto divertimento! Natale ai Sedici Pini: il calendario completo ecco il calendario completo degli eventi in programma per il Natale ai Sedici Pini: Dal 3 al 24 dicembre al primo piano del centro commerciale sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Aria di festa apresso il Centro Commerciale. Si respira già l’atmosfera del, con allegria, luci scintillanti e undi. A partire dal 3 fino al 23 dicembre, il centro commerciale intratterrà i suoi ospiti con meravigliosi mercatini di, degustazioni, giochi, canti natalizi, concerti e tanto divertimento!ai: ilcompletoilcompleto degliin programma per ilai: Dal 3 al 24 dicembre al primo piano del centro commerciale sarà ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, Natale ai Sedici Pini: ecco il calendario ricco di eventi imperdibili per grandi e piccini - aebler61 : RT @alexmagnicxc: Ma si .....dai , la fica va avanti ! Io penso già al Natale . Che ne dite di lei in alternativa al solito alberello ? L… - Billy08419541 : RT @alexmagnicxc: Ma si .....dai , la fica va avanti ! Io penso già al Natale . Che ne dite di lei in alternativa al solito alberello ? L… - HotLogged : RT @alexmagnicxc: Ma si .....dai , la fica va avanti ! Io penso già al Natale . Che ne dite di lei in alternativa al solito alberello ? L… - SylvainBernard2 : RT @alexmagnicxc: Ma si .....dai , la fica va avanti ! Io penso già al Natale . Che ne dite di lei in alternativa al solito alberello ? L… -