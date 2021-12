Pisacane ag Insigne | “Offerta non congrua ma si continua a trattare il rinnovo di Lorenzo”

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’agente del calciatore del Napoli, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 in cui ha parlato delle condizioni del suo assistito e delcon la società azzurra. “ha avuto un fastidio muscolare, non sta benissimo. Lui è cocciuto, pur di giocare va sul dolore anche quando dovrebbe L'articolo

Queste le sue parole: Su LorenzoSulla sua esperienza al PSG Sul rapporto con Napoli L'agente di Lorenzo, Vincenzosi è soffermato sul difficile rinnovo del capitano azzurro ...Vincenzo, agente di Lorenzoa canale 21, durante il 'Peppy Night Show' ha parlato del rinnovo del contratto del capitano azzurroAl Peppy Night Fest, la trasmissione di Peppe Iodice in onda tutti i lunedì sera su Canale 21 a partire dalle ore 20.50, sono intervenuti Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne, il portiere del ...L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è intervenuto a Canale 21 nella trasmissione del comico Peppe Iodice. “E’ stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua, ma non ...