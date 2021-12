Pippo Baudo,la notizia è appena arrivata. Katia Ricciarelli, nella casa del gf vip è ancora all’oscuro di tutto (Di martedì 7 dicembre 2021) Visto il prolungamento del Grande Fratello VIP sino a marzo 2022, Alfonso Signorini allarga il cast nella casa più spiata d'Italia. Dopo gli ingressi di Biagio D'Anelli, Valerina Marini e Giacomo Urtis entrati come concorrenti unici, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, già eliminata al televoto, aprirà le porte del reality ad un altro volto famoso. Ha annullato l'ingresso di Ferdinando Giordano e Giulio Raselli per lasciare spazio ad un attore di fama internazionale, Kabir Bedi. A rivelare l'anticipazione è Cesara Buonamici, volto storico del TG5 che nel consueto collegamento con lo studio del GF Vip prima della diretta, si è lasciata ‘scappare' più di uno spoiler. La giornalista ha rivelato che Pippo Baudo entrerà nella casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa alla sua ex ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 dicembre 2021) Visto il prolungamento del Grande Fratello VIP sino a marzo 2022, Alfonso Signorini allarga il castpiù spiata d'Italia. Dopo gli ingressi di Biagio D'Anelli, Valerina Marini e Giacomo Urtis entrati come concorrenti unici, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, già eliminata al televoto, aprirà le porte del reality ad un altro volto famoso. Ha annullato l'ingresso di Ferdinando Giordano e Giulio Raselli per lasciare spazio ad un attore di fama internazionale, Kabir Bedi. A rivelare l'anticipazione è Cesara Buonamici, volto storico del TG5 che nel consueto collegamento con lo studio del GF Vip prima della diretta, si è lasciata ‘scappare' più di uno spoiler. La giornalista ha rivelato cheentreràpiù spiata d'Italia per fare una sorpresa alla sua ex ...

