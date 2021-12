Pioli con Messias e Ibra, Klopp punta su Origi: Milan - Liverpool così in campo (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa sera alle 21 a San Siro il Milan sfida il Liverpool nell'ultima gara del Gruppo B. Ecco le probabili formazioni di Pioli e Klopp Leggi su video.gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa sera alle 21 a San Siro ilsfida ilnell'ultima gara del Gruppo B. Ecco le probabili formazioni di

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'L'abbiamo vissuta con grande sconforto, conosco lo spessore di #Kjaer e la sua presenza all'… - AntoVitiello : Pioli: 'Recuperato #Bennacer, oggi si è allenato, quello più avanti tra gli infortunati è Castillejo, presto torne… - hCTsV5JtbVC6eyn : RT @theMilanZone_: “ ???? Oggi, #Pioli con #Maldini e #Massara ha parlato di mercato. Il nome che sembra spuntare fuori per giugno è quello… - DanielsH796 : @antigiannino96 @NandoPiscopo1 @ale_taia @Smashdevil_19 Quindi Pioli in conferenza non sapeva che Kjaer si era fatt… - themastermain : RT @MaldiniLos: ???? Oggi, #Pioli con #Maldini e #Massara ha parlato di mercato. Il nome che sembra spuntare fuori per giugno è quello di #D… -