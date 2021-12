Pioli: “Cercheremo di vincere, quello che succede su altri campi lo scopriremo alla fine” (Di martedì 7 dicembre 2021) Stefano Pioli, ospite di Infinity+, ha parlato così a pochi minuti dal fischio d’inizio contro il Liverpool: “Dovremo avere l’approccio giusto, la squadra è pronta e speriamo di essere l’altezza”. Quanto ci credete?“Crediamo di poter fare una grande partita e Cercheremo di vincere, quello che succede su altri campi non ci interessa al momento, lo scopriremo alla fine”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Stefano, ospite di Infinity+, ha parlato così a pochi minuti dal fischio d’inizio contro il Liverpool: “Dovremo avere l’approccio giusto, la squadra è pronta e speriamo di essere l’altezza”. Quanto ci credete?“Crediamo di poter fare una grande partita edichesunon ci interessa al momento, lo”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

