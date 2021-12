Piero Angela torna in tv con un altro progetto: il divulgatore ritorna alla conduzione di Prepararsi al futuro (Di martedì 7 dicembre 2021) Piero Angela è pronto a tornare in televisione dopo l’ultima stagione di Superquark conclusasi questa estate. Il divulgatore scientifico è pronto a prendere le redini di un vecchio progetto già disponibile sulla piattaforma di streaming RaiPlay dall’inizio del 2020. Il programma Prepararsi per il futuro sarebbe pronto per il debutto in televisione sempre con la conduzione dell’apprezzato presentatore, volto autorevole del settore da ormai tempo immemore. Lo show di divulgazione scientifica, prodotto da Rai per il Sociale, dovrebbe andare in onda su Rai3 per aiutare il pubblico più anziano della televisione generalista a familiarizzare con temi come le nuove tecnologie e con l’era digitale che ormai stiamo vivendo a pieno. Piero ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)è pronto are in televisione dopo l’ultima stagione di Superquark conclusasi questa estate. Ilscientifico è pronto a prendere le redini di un vecchiogià disponibile sulla piattaforma di streaming RaiPlay dall’inizio del 2020. Il programmaper ilsarebbe pronto per il debutto in televisione sempre con ladell’apprezzato presentatore, volto autorevole del settore da ormai tempo immemore. Lo show di divulgazione scientifica, prodotto da Rai per il Sociale, dovrebbe andare in onda su Rai3 per aiutare il pubblico più anziano della televisione generalista a familiarizzare con temi come le nuove tecnologie e con l’era digitale che ormai stiamo vivendo a pieno....

