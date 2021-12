Piero Angela e l’alfabetizzazione digitale: quanti sono gli analfabeti tecnologici in Italia? (Di martedì 7 dicembre 2021) l’alfabetizzazione digitale in Italia passa da Piero Angela. A partire dal prossimo febbraio il celebre divulgatore – che con i suoi decenni di attività con Quark e non solo, ha segnato indelebilmente la divulgazione nel nostro paese – condurrà Prepararsi al futuro su Rai3, programma interamente dedicato all’alfabetizzazione delle nuove tecnologie. Il target principale saranno gli analfabeti digitali in Italia che, per le ragioni più svariate, vengono escluse dal processo di apprendimento della vita com’è oggi, influenzata in ogni sua parte dalle nuove tecnologie. Ma quanti sono, andando a guardare i dati, queste persone? LEGGI ANCHE >>> Caso Rai, la lettera dell’Ue all’Italia: «Grave ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 dicembre 2021)inpassa da. A partire dal prossimo febbraio il celebre divulgatore – che con i suoi decenni di attività con Quark e non solo, ha segnato indelebilmente la divulgazione nel nostro paese – condurrà Prepararsi al futuro su Rai3, programma interamente dedicato aldelle nuove tecnologie. Il target principale saranno glidigitali inche, per le ragioni più svariate, vengono escluse dal processo di apprendimento della vita com’è oggi, influenzata in ogni sua parte dalle nuove tecnologie. Ma, andando a guardare i dati, queste persone? LEGGI ANCHE >>> Caso Rai, la lettera dell’Ue all’: «Grave ...

Advertising

fanpage : Piero Angela torna in tv, da febbraio su Rai 3 con 'Prepararsi al futuro' - OttaviDeborah : RT @fanpage: Piero Angela torna in tv, da febbraio su Rai 3 con 'Prepararsi al futuro' - Candeggina_ : @arbalbinot Io alla LibreriaCoop nascondevo i libri dei novax dietro ai libri di Stephen Hawking o di Piero Angela - GiorgioAntonel1 : RT @fanpage: Piero Angela torna in tv, da febbraio su Rai 3 con 'Prepararsi al futuro' - giomo2 : RT @fanpage: Piero Angela torna in tv, da febbraio su Rai 3 con 'Prepararsi al futuro' -