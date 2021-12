Pet Sematary: Guillermo del Toro svela perché e come vorrebbe adattare il libro di Stephen King in un film (Di martedì 7 dicembre 2021) Il regista Guillermo del Toro ha svelato che vorrebbe realizzare un adattamento del romanzo di Stephen King intitolato Pet Sematary, spiegando anche il suo approccio alla storia. Guillermo del Toro ha svelato che avrebbe sempre voluto adattare per il grande schermo il romanzo Pet Sematary di Stephen King, parlando inoltre del suo approccio alla storia raccontata tra le pagine. Il regista ha ammesso che spera un giorno di realizzare il progetto e di riuscire a ottenere la possibilità di lavorare all'opera che lo aveva spaventato quando era un ragazzo. Intervistato dal podcast The Kingscast, Guillermo del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) Il registadelhato cherealizzare un adattamento del romanzo diintitolato Pet, spiegando anche il suo approccio alla storia.delhato che avrebbe sempre volutoper il grande schermo il romanzo Petdi, parlando inoltre del suo approccio alla storia raccontata tra le pagine. Il regista ha ammesso che spera un giorno di realizzare il progetto e di riuscire a ottenere la possibilità di lavorare all'opera che lo aveva spaventato quando era un ragazzo. Intervistato dal podcast Thescast,del ...

