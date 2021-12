“Perché Nicola Pisu ha abbandonato lo studio”. Lite al GF Vip, la verità di Patrizia Mirigliani (Di martedì 7 dicembre 2021) La puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 6 dicembre ha visto tanti colpi di scena. Come sempre sono stati tanti i temi trattati dal conduttore Alfonso Signorini e dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ma è stato anche il momento di una nuova eliminazione. Ad abbandonare la casa di Cinecittà è stata Patrizia Pellegrino, la più votata al televoto che vedeva in nomination anche Jessica e Lulù Selassiè. Mentre la prima è stata la meno votata dal pubblico a casa, le altre due si sono dovute scontrare e a fine serata è arrivato il verdetto che ha eliminato la showgirl, entrata al GF Vip 6 solo due settimane fa insieme a Maria Monsè. GF Vip 6, Patrizia Mirigliani: “Perché Nicola Pisu ha abbandonato lo studio” Dopo la diretta, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) La puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 6 dicembre ha visto tanti colpi di scena. Come sempre sono stati tanti i temi trattati dal conduttore Alfonso Signorini e dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ma è stato anche il momento di una nuova eliminazione. Ad abbandonare la casa di Cinecittà è stataPellegrino, la più votata al televoto che vedeva in nomination anche Jessica e Lulù Selassiè. Mentre la prima è stata la meno votata dal pubblico a casa, le altre due si sono dovute scontrare e a fine serata è arrivato il verdetto che ha eliminato la showgirl, entrata al GF Vip 6 solo due settimane fa insieme a Maria Monsè. GF Vip 6,: “halo” Dopo la diretta, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Nicola Nicola Pisu: il vero motivo per cui ieri ha abbandonato lo studio del GF Vip Nicola Pisu parla dei rumor circolati in giornata: "Signorini non mi ha mai insultato". Anche lo ... Perché ieri io purtroppo non mi sono sentito benissimo. Sono andato nei camerini ed è venuto un ...

