Perché Nicola Pisu è ‘sparito’ dallo studio del GF Vip? Il figlio della Mirigliani interviene (Di martedì 7 dicembre 2021) Nicola Pisu è intervenuto nel pomeriggio di oggi per spiegare cosa sarebbe realmente accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Come tutti i “fuoriusciti”, ovvero gli eliminati dal reality, anche Nicola ieri era presente in studio. Nicola Pisu e la verità sulla sua assenza al Grande Fratello Vip All’improvviso però più di qualcuno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 dicembre 2021)è intervenuto nel pomeriggio di oggi per spiegare cosa sarebbe realmente accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello. Come tutti i “fuoriusciti”, ovvero gli eliminati dal reality, ancheieri era presente ine la verità sulla sua assenza al Grande FratelloAll’improvviso però più di qualcuno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Lorenzo83497205 : RT @turututiti: @GrandeFratello Siete dei pagliacci avete trattato Nicola in quel modo solo perché non è stato ai teatrini vostri .. VIVA L… - rossycody : RT @Steffy96554979: Aldo ha dato ragione a Miriana sulla questione letti. In pratica Miriana ha fatto bene ad allontanare Nicola in quanto… - lorisz841 : RT @turututiti: @GrandeFratello Siete dei pagliacci avete trattato Nicola in quel modo solo perché non è stato ai teatrini vostri .. VIVA L… - Steffy96554979 : Aldo ha dato ragione a Miriana sulla questione letti. In pratica Miriana ha fatto bene ad allontanare Nicola in qua… - LuigiRo2055 : @fabiogargiulo01 Non avete capito Niente quella sera Nicola dormi per terra perché Miriana gli Raccontò del Padre!… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Nicola Suppletive di Roma, il dietrofront di Conte è un boomerang per Letta Quel Pd romano che fa capo a Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti e che con l'elezione di Gualtieri ... In chiave Quirinale "perché l'ingresso di Conte in Parlamento è un elemento di stabilizzazione ...

Si conclude domani il festival del cortometraggio Passaggi d'Autore Si comincia con Destinata coniugi Lo Giglio , di Nicola Prosatore (Italia, 2021, 11 ): un uomo ... I due vengono rifiutati da un albergo perché non hanno il certificato di matrimonio. Quando pensano ...

Pierdomenico (Penny Market): "Prosegue il nostro impegno sulla sostenibilità" ciociariaoggi.it Quel Pd romano che fa capo a Goffredo Bettini eZingaretti e che con l'elezione di Gualtieri ... In chiave Quirinale "l'ingresso di Conte in Parlamento è un elemento di stabilizzazione ...Si comincia con Destinata coniugi Lo Giglio , diProsatore (Italia, 2021, 11 ): un uomo ... I due vengono rifiutati da un albergonon hanno il certificato di matrimonio. Quando pensano ...