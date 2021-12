“Perché lui solo donne straniere”. Alex Belli, bomba fuori dal GF Vip: “Con me ha fatto quello che voleva” (Di martedì 7 dicembre 2021) Alex Belli è uno dei personaggi più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran è sotto gli occhi di tutti e dopo la diretta l’attore ha parlato a lungo con l’influencer all’interno della casa: Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole – ha detto-. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Andare via è l’unico modo per starti lontano, Perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”. Alex Belli ha infatti confessato che se non riuscirà a chiarire con la moglie Delia Duran , se ne farà una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)è uno dei personaggi più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran è sotto gli occhi di tutti e dopo la diretta l’attore ha parlato a lungo con l’influencer all’interno della casa: Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole – ha detto-. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona. Andare via è l’unico modo per starti lontano,rimanendo qui io non ci riesco proprio. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso?siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.ha infatti confessato che se non riuscirà a chiarire con la moglie Delia Duran , se ne farà una ...

Advertising

Corriere : «Non si può morire così. Davide stava tornando a casa, non è andato a cercarsela, non ha fatto niente di male. Lui… - DOscarLancini : ??Profonda tristezza per il silenzio intorno alla morte di Davide Giri, nostro connazionale ucciso a New York da un… - fattoquotidiano : (Premessa necessaria: non s’illuda il protagonista di queste righe: se ci occupiamo di lui è solo perché Renzi orma… - xmartioriginal : @sarakttumcial Anche secondo me c'è qualcosa sotto fra la madre di Pran e il padre di Pat, perché lei era troppo ar… - 57patty57 : @frostyelevenn Questa è gelosia perché lui bacia sophie -

Ultime Notizie dalla rete : Perché lui NBA, John Starks: "I Knicks di Thibodeau si ispirano ai miei degli anni '90, ma?" Lo so bene perché mi sono ritirato per i problemi che avevo all'anca, motivo per il quale non ... Dall'altra parte i Knicks dovranno vedersela contro Giannis Antetokounmpo: cosa pensi di lui? "Mi ...

Omicidio a Misterbianco, ancora senza esito le ricerche ex fidanzato ... ma di lui nessuna traccia. Il particolare che il giovane non sia reperebille fa ipotizzare gli investigatori il suo coinvolgimento nel delitto. ( UN INDAGATO ) La vicenda Di certo si sa - perché lo ...

Quirinale, Urbani: «Prego perché Draghi resti dov’è. Al Colle vedrei bene Gentiloni» Corriere della Sera Lo so benemi sono ritirato per i problemi che avevo all'anca, motivo per il quale non ... Dall'altra parte i Knicks dovranno vedersela contro Giannis Antetokounmpo: cosa pensi di? "Mi ...... ma dinessuna traccia. Il particolare che il giovane non sia reperebille fa ipotizzare gli investigatori il suo coinvolgimento nel delitto. ( UN INDAGATO ) La vicenda Di certo si sa -lo ...