Per Conte “Berlusconi ha fatto anche molte cose buone nelle istituzioni Ma per il suo conflitto di interessi non è nel dna del M5s” – Il video a La7

Silvio Berlusconi? Una figura "che ha avuto un ruolo istituzionale importante, ha fatto anche molte cose buone, ha interpretato sicuramente la voglia di rinnovamento di una parte del Paese che si è identificata con lui". Ma nella sua carriera, complice "un conflitto pervasivo d'interessi di cui è stato latore", "ci sono stati dei passaggi che non sono nel dna del Movimento 5 stelle", che quindi "non ha come candidato Silvio Berlusconi". Così il presidente M5s Giuseppe Conte ha risposto a Myrta Merlino durante L'aria che tira, su La7, alla domanda su quale firmerebbe tra le due petizioni sull'ipotesi di Berlusconi al Quirinale.

Quirinale: Conte, no a Berlusconi, serve una figura che unisce Poi, parlando di un nome a cui sta pensando per il Colle, Conte ha risposto. "Ho in testa un profilo: una personalità di cui poter essere tutti orgogliosi".

